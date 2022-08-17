پرواز ۲۱ فروند جنگنده و ۵ کشتی جنگی ارتش چین اطراف جزیره تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایوان نیوز، وزارت دفاع تایوان امروز ادعا کرد که ۲۱ فروند جنگنده و ۵ کشتی جنگی ارتش چین در اطراف این جزیره مشاهده شده اند.

بر اساس اعلام این وبگاه، جنگنده ها و کشتی های جنگی چین از خط میانی تنگه تایوان عبور کرده اند.

این هواپیماها شامل ۲ فروند جنگنده «سوخو-۳۰»، ۲ جنگنده «شنیانگ جی-۱۱» و یک هواپیمای ضد زیردریایی «وای-۸» بودند.

وزارت دفاع جزیره تایوان ضمن محکوم کردن این اقدام ادعا کرد که با «آرامش» به آن واکنش نشان خواهد داد.

در همین رابطه، «تسای اینگ ون» رئیس تایوان پیشتر در دیدار با قانونگذاران آمریکایی در این جزیره ادعا کرد که رزمایش های نظامی چین بر صلح و ثبات منطقه تأثیرگذار است!

رئیس تایوان در این باره ادعا کرد: ما در حال همکاری نزدیک با متحدان مان در خصوص نظارت دقیق بر وضعیت نظامی بوده و هر کاری می کنیم تا به جهان نشان دهیم که تایپه مصمم به حفظ ثبات و وضعیت موجود در تنگه تایوان است!

این در حالیست که هیأتی از قانونگذاران آمریکایی بار دیگر یکشنبه هفته جاری در اقدامی که پکن آن را نقض اصل چین واحد می داند، به تایپه سفر کردند. این سفر پس از دیدار «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده از این جزیره در هفته گذشته به انجام رسید.

سخنگوی وزارت خارجه چین هم در واکنش به این تحولات، اقدامات بی ثبات کننده آمریکا در اعزام گروه دیگری از سناتورهای خود به تایوان را مورد نکوهش قرار داد.

«وانگ ونبین» روز دوشنبه در نشست خبری روزانه وزارت خارجه چین اعلام کرد که قانونگذاران آمریکایی که به رهبری «اد مارکی» راهی تایوان شدند، درتلاشند تا اصل چین واحد را به چالش بکشند.