توقف پرسپولیس برابر فولاد در نیمه اول/ انتظارات برآورده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته دوم لیگ برتر از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

پرسپولیس در این دیدار با علیرضا بیرانوند، فرشاد فرجی، گئورگی گولسیانی، علی نعمتی، دانیال اسماعیلی‌فر، کمال کامیابی‌نیا، میلاد سرلک، مهدی ترابی، سعید صادقی، سروش رفیعی، مهدی عبدی به میدان رفت.

سرخپوشان در شرایطی این بازی را آغاز کردند که برخلاف هفته اول حضور تماشاگرانشان را در کنار خود داشتند و همین امر انگیزه آنها برای رسیدن به گل را بیشتر کرده بود.

شاگردان یحیی گل محمدی در دقیقه ۹ می‌توانستند توسط مهدی ترابی چراغ اول را روشن کنند و شادی را به ورزشگاه آزادی بیاورند اما این بازیکن در موقعیتی تک به تک توپ را به تیر عمودی دروازه زد.

در ادامه شاگردان جواد نکونام با گردش توپ در مناطق مختلف زمین سعی در آرام کردن بازی و ایجاد موقعیت روی دروازه میزبان تهرانی را داشتند که تا دقیقه ۳۰ نتوانستند خطری را روی دروازه علیرضا بیرانوند ایجاد کنند.

در دقایق پایانی نیمه اول دو تیم موقعیت‌هایی را برای باز کردن دروازه‌ها داشتند که مهمترینش در دقیقه ۴۰ برای فولاد به وجود آمد و در شرایطی که مهاجم این تیم در موقعیت تک به تک قرار گرفته بود، علیرضا بیرانوند با حرکتی تماشایی جلوی این بازیکن را گرفت تا بهترین موقعیت سفیدپوشان فولاد از دست برود.