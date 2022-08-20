دعوت ۳ بازیکن ساوجی به اردوی تیم ملی فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم ملی فوتسال، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی جهت حضور در جام ملت‌های فوتسال ۲۰۲۲ کویت را اعلام کرد.

در بین نفرات دعوت شده نام مهدی اسد شیر، سینا پرکاس و رضا سپندار از سن ایچ ساوه دیده می‌شود.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال جهت اعزام به مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۲ کویت از روز دوم شهریور ماه با حضور ۲۳ بازیکن زیر نظر وحید شمسایی در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

گفتنی است که تیم فوتسال سن ایچ ساوه به عنوان نماینده استان مرکزی تا پایان هفته هفتم، با ۱۹ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول لیگ برتر جای دارد.