  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۱۷

دعوت ۳ بازیکن ساوجی به اردوی تیم ملی فوتسال

دعوت ۳ بازیکن ساوجی به اردوی تیم ملی فوتسال

ساوه - سه بازیکن تیم فوتسال سن ایچ ساوه به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم ملی فوتسال، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی جهت حضور در جام ملت‌های فوتسال ۲۰۲۲ کویت را اعلام کرد.

در بین نفرات دعوت شده نام مهدی اسد شیر، سینا پرکاس و رضا سپندار از سن ایچ ساوه دیده می‌شود.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال جهت اعزام به مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۲ کویت از روز دوم شهریور ماه با حضور ۲۳ بازیکن زیر نظر وحید شمسایی در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

گفتنی است که تیم فوتسال سن ایچ ساوه به عنوان نماینده استان مرکزی تا پایان هفته هفتم، با ۱۹ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول لیگ برتر جای دارد.

کد مطلب 5567719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها