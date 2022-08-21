مرزبان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر به سفر اخیر معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای بازدید از روند تکمیل و تجهیز مدارس در حال احداث سه شهرستان گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل ذهاب اشاره و اظهار کرد: یکی از اهداف این نهاد تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد با اولویت مناطق محروم است.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام سه شهرستان گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل ذهاب، افزود: از سال ۱۳۹۶ تاکنون در شهرستان سرپل ذهاب تعداد ۶۰ پروژه آموزشی و ورزشی با ۳۱۸ کلاس درس به بهره برداری رسیده که زیربنای این پروژه‌ها حدود ۶۳ هزار متر مربع بوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین در شهرستان گیلانغرب تعداد ۲۴ پروژه آموزشی و ورزشی با ۸۰ کلاس درس افتتاح شده که زیربنای این تعداد پروژه هفت هزار و ۵۰۰ متر مربع بوده است.

نظری اضافه کرد: طی مدت مذکور در شهرستان قصرشیرین نیز تعداد هفت پروژه آموزشی با ۵۵ کلاس درس و زیربنای هفت هزار متر مربع به بهره برداری رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته، تجهیزات مورد نیاز آموزشی و تجهیزات هنرستانی برای فضاهای آموزشی استان کرمانشاه تهیه شده است و بزودی تحویل می‌شود.