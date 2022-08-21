۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب گفت: پیرو دریافت اطلاعاتی در مورد قاچاق سوخت در یکی از انبارهای شهرستان ری، گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران به همراه بازرسان اصناف و مأمورین پلیس امنیت اقتصادی به محل مراجعه کرده و در بازرسی صورت گرفته ۶۰ هزار لیتر گازوئیل به ظن قاچاق کشف و ضبط کردند و مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی، مواد سوختی با هماهنگی کارشناس پخش فرآورده‌های نفتی به انبار پالایشگاه تحویل و پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات شهرستان‌های استان تهران ارجاع شود.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد انبارهای استان تهران در شهرستان ری قرار دارد، تصریح کرد: کار نظارت و پایش انبارهای این شهرستان کار سختی است که توسط گشت‌های مشترک اداره تعزیرات حکومتی و نهادهای ناظر انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران عنوان داشت: اداره تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در جهت مبارزه با قاچاق کالا و کنترل بازار روزانه چند نوبت بازرسی به اصناف، انبارها، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی اختصاص داده است که به صورت مستمر و هماهنگ اقدام به بازرسی می‌کنند.