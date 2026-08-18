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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

رقیب نتانیاهو در انتخابات کنست: قطر دشمن اسرائیل است

رقیب نتانیاهو در انتخابات کنست: قطر دشمن اسرائیل است

رقیب اصلی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در انتخابات کنست(پارلمان) این رژیم، قطر را کشور دشمن اعلام و آنرا سرطان توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نفتالی بنت» نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی که رقیب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی در انتخابات آینده سرزمین‌های اشغالی است، گفت: قطر کشوری پیچیده یا منفی نیست بلکه یک دشمن است. کسی که نمی‌فهمد قطر دشمن است، نمی‌تواند اسرائیل را رهبری کند.

وی افزود: نهادهای امنیتی به کابینه اسرائیل درباره خطر هولناک نفوذ قطر هشدار می‌دهند و معاملات امنیتی با این کشور را متوقف می‌کنند، اما رهبری سیاسی در تل‌آویو، همچنان در قبال خطر این سرطان یهودستیز که به ما آسیب می‌زند چشم بسته است.

رقیب انتخاباتی نتانیاهو گفت: در کابینه آینده، قطر را کشور دشمن اعلام خواهیم کرد و این سرطانی را که متاستازهای خود را به بخش‌های مختلف اسرائیل فرستاده و حتی به دفتر نخست‌وزیری رسیده است، از میان خود بیرون خواهیم کرد.

باوجود ادعای بنت مبنی بر نزدیکی قطر به کابینه نتانیاهو، دوحه روابط نزدیکی با گروه های مقاومت فلسطین از جمله حماس دارد.

کد مطلب 6919956

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
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      امارات وقطروبحرین وعمان و کویت چند ماهه ازتصرف انگلیس خارج شده اندورؤسای آن ماکس اسراییل هستندهنوزبه قدرت نرسیده دروغ میگوید...
    • ممد IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
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      این بنت ،،روانی ،،کامله اگر دستش به قدرت برسه گویی شمشیر به دست دیوانه داده باشی ،میشه گفت یک حیوان درلباس انسان هست

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