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۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۵۲

همزمان با هفته دولت صورت می‌گیرد؛

افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۶ پروژه حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در لرستان

افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۶ پروژه حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۶ پروژه این حوزه همزمان با هفته دولت امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با هفته دولت امسال ۲۶ پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان افتتاح و کلنگ زنی خواهند شد.

وی اعتبار این تعداد پروژه را ۸۷۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: همچنین تعداد اشتغالی که با بهره برداری از این تعداد طرح در استان ایجاد خواهد شد ۱۸۸ مورد است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: این پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت، پلدختر، دلفان، سلسله، چگنی، ازنا، دورود و رومشکان افتتاح یا کلنگ زنی می‌شوند.

کد مطلب 5569138

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