به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با هفته دولت امسال ۲۶ پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان افتتاح و کلنگ زنی خواهند شد.

وی اعتبار این تعداد پروژه را ۸۷۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: همچنین تعداد اشتغالی که با بهره برداری از این تعداد طرح در استان ایجاد خواهد شد ۱۸۸ مورد است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: این پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت، پلدختر، دلفان، سلسله، چگنی، ازنا، دورود و رومشکان افتتاح یا کلنگ زنی می‌شوند.