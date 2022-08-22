اختصاص صحن حضرت زهرا(س) در نجف به زائران انفرادی

به گزارش خبرنگار مهر، آستان مقدس علوی اعلام کرد صحن حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در مجاورت آستان مقدس علوی در نجف اشرف از اول تا بیستم ماه صفر ۱۴۴۴ هجری‌قمری (ایام پیام روی اربعین) پذیرای زائران زیارت اربعین حسینی جهت استراحت و خواب می‌باشد.



طبق این اعلام تمامی مساحت و امکانات این صحن شریف به زائران انفرادی اختصاص داده شده است و دیگر گروه‌ها و مواکب در این صحن مستقر نیستند.



علاوه بر این امسال ۴ نقطه تعیین شده در صحن حضرت زهرا به درمانگاه‌های موقت تخصیص داده شده است.



این صحن دارای هزار چشمه سرویس بهداشتی برای استفاده زوار است