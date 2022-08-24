شناسایی ۴۵ بیمار جدید کرونایی در کردستان/ دو نفر جان باختند

فرزام بیدارپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته دو نفر براثر ابتلای به کرونا در کردستان جان خود را از دست دادند.

وی افزود: هم اکنون ۱۰۴ بیمار کرونایی در مراکز درمانی کردستان بستری هستند.

بیدار پور از شناسایی ۴۵ بیمار جدید مبتلا به سویه جدید اومیکرون در کردستان خبر داد و گفت: چنانچه هرچه سریع‌تر مردم نسبت به تزریق دوز یادآور واکسن اقدام ننمایند ایجاد پیک هفتم همه‌گیری ناگزیر خواهد بود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان از عموم مردم درخواست کرد که نسبت به تزریق واکسن متناسب با شرایط واکسیناسیون خود اهتمام ورزند.

بیدارپور افزود: سیستم بهداشتی استان کردستان در تمام شهرها آمادگی کامل برای تزریق واکسن برای مراجعه‌کنندگان را دارد.