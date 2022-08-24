به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حسن رستمیان غروب چهارشنبه در گردهمایی قرارگاه‌های محله محور قرارگاه پیامبر اکرم (ص) دامغان به میزبانی مسجد تاریخانه با اشاره به اینکه مسجد محل خدمت به جامعه است، تاکید کرد: اهمیت و جایگاه مسجد تا آنجا است که رسول مکرم اسلام (ص) بعد از هجرت، مسجد بنا کرد.

وی با بیان اینکه مسجد همراه حکومت است و ارتباط مردمی از حضور در مساجد شکل می‌گیرد، ابراز کرد: کارکرد مساجد محله محور باشد تا بتوانیم در رفع مسائل محلات با محوریت مساجد عملکرد خوبی داشته باشیم.

رئیس قرارگاه پیامبر اکرم (ص) دامغان بر ضرورت تقویت فعالیت مساجد در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: کارکرد مساجد باید به سمت و سوی محله محور سوق داده شود.

رستمیان همچنین گفت: گفت: مسجد تاریخانه دامغان یکی از مساجد مهم و تاریخی و از مساجد صدر اسلام است و با قدمت یک هزار ساله در زمره ثبت جهانی قرار دارد که سند پرافتخار شهرستان دامغان در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی محسوب می‌شود.