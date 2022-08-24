شناسایی ۸۷ بیمار جدید کرونایی در آذربایجان غربی/۳بیمار فوت کرد

محمدامین ولی زاده در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته، ۸۷ نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا و ۱۲ نفر از آنان در مراکز درمانی بستری شدند.

وی ادامه داد: با بستری شدن این تعداد بیمار، کل بستری شدگان سندرم حاد تنفسی در آذربایجان غربی به ۱۲۹ نفر رسید از این تعداد بیشترین تعداد بستری‌ها با ۷۳ نفر در ارومیه، ثبت شده است.

ولی زاده اضافه کرد: ۱۰۱ نفر از بستری شدگان در بخش‌های مراقبت‌های ویژه هستند و ۳۰ نفر نیز فقط با استفاده از ونتیلاتور تنفس می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: در این مدت ۳ بیمار شامل یک نفر در ارومیه و دو بیمار در خوی جان باختند و مجموع فوتی‌های ناشی از کرونا در استان به ۷۶۹۱ نفر رسید.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا ۳۶۴ هزار و ۷۶۵ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند و ۶ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۲۱۴ نوبت واکسن کرونا تزریق شده است.