دریافت «کیو.آر.سی» توسط گلخانه داران دهاقانی

احمد تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استفاده از نیروهای متخصص و کارشناس در حیطه گلخانه‌ها، باغات و سطح زیر کشت، همیشه در دستور کار قرار دارد تا امور کشاورزی بر مبنای روش‌های نوین و اصول مبتنی بر علم و دانش قرار گیرد.

وی افزود: چهار نفر از فارغ‌التحصیلان کشاورزی باغات در سطح یک هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات برای مبارزه با کرم خراطین، آفات درختان انار، باغات سیب، پسته و انگور در روستاهای جمبزه، پوده و قهه دهاقان نظارت دارند.

لزوم نظارت بر گلخانه‌های تازه تأسیس

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان با اشاره بر لزوم نظارت بر گلخانه‌های تازه تأسیس، اذعان کرد: در زمینه IPM که مدیریت تلفیقی آفات کشاورزی را بر عهده دارد از وجود کارشناسان کشاورزی برای نظارت بر دو هکتار از گلخانه‌های تازه تأسیس شهرستان دهاقان استفاده شد.

وی عنوان کرد: هم‌چنین دستگاه «دی تالاگر» برای مبارزه با آفات شاخص و فعال نصب شد تا با توجه به حرارت روزانه، فعال شدن آفات را اعلام نماید و از رشد و ترویج آفات جلوگیری نماید.

تیموری خاطرنشان کرد: ۱۲ واحد سورتینگ برای بسته بندی محصولات گلخانه‌ای شهرستان دهاقان برای صادرات تحت سامان‌دهی و نظارت قرار گرفت.

وی افزود: بیش از ۲۰ هزار تن محصولات گلخانه‌ای از جمله فلفل دلمه‌ای و گوجه به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان تصریح کرد: اخذ کد «کیو. آر. سی» توسط گلخانه داران دهاقانی که روند تولید محصولات گلخانه‌ای را تحت نظارت کارشناسان بخش خصوصی و گلخانه داران مجرب طی نموده‎‌اند و نشان سلامت را کسب نموده‌اند برای صادرات محصولات خود با کشور روسیه الزامی است.

آموزش کشاورزان در طرح روز مزرعه

وی با بیان اینکه روز مزرعه در دهاقان برگزار شد، افزود: اجرای روز مزرعه با حضور کشاورزان دهاقانی برگزار شد؛ در این روز کشاورزان در یک مزرعه مشخص برای آموزش و بیان مشکلات و مشاوره در یک مزرعه جمع شدند.

تیموری گفت: هم‌چنین در طرح مزرعه الگویی هم ارقام مختلفی از یک محصول کشت شد و سپس میزان برداشت، میزان آب مصرفی و سازگاری با محیط مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت تا کشاورزان آموزش ببینند.