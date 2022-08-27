۳ نظامی هلندی براثر تیراندازی در آمریکا زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سه نظامی هلندی که مشغول گذراندن دوره آموزشی در ایالات متحده هستند روز شنبه طی تیراندازی در ایالت ایندیانا زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، این سه کماندوی هلندی در حادثه تیراندازی در شهر ایندیاناپولیس مرکز ایالت ایندیانا زخمی شدند.

وزارت دفاع هلند اعلام کرد که این تیراندازی حین عکاسی کماندوهای هلندی در ورودی تفرجگاه محل اقامت آنها روی داد.

رسانه های محلی از انتقال نظامیان هلندی به بیمارستان و وخیم بودن حال دو نفر از آنها خبر دادند.

در همین حال، وزارت دفاع هلند در بیانیه ای اعلام کرد که حادثه تیراندازی به اطلاع خانواده زخمی شدگان رسیده و پلیس ایندیاناپولیس مشغول انجام تحقیقات برای روشن شدن کم و کیف این حادثه است.

وزارت دفاع هلند افزود که این سه نظامی جزو نیروهای کماندویی هستند و به منظور شرکت در دوره آموزشی به ایندیانا رفته بودند.