قرادادهای نفتی اقلیم کردستان مغایر با قوانین عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «فرات الموسوی» کارشناس مسائل حوزه انرژی عراق سخنانی را در خصوص جنجال های اخیر پیرامون قراردادهای نفتی اقلیم کردستان مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، کارشناس حوزه انرژی عراق تصریح کرد که قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با قوانین عراق مغایر هستند. از همین روی، دولت عراق راهی جز تشکیل پرونده قضایی علیه اقلیم کردستان نداشت.

این درحالی است که روز گذشته نبیل المرسومی کارشناس اقتصادی عراق تاکید کرد که نفت اقلیم کردستان همچنان قاچاق و به صورت غیرقانونی و قانونی به رژیم صهیونیستی، یونان و ایتالیا فروخته می‌شود.

بنابر اعلام این مقام عراقی، اربیل از طریق برخی شرکت‌های طرف قرارداد بدون نظارت دولت مرکزی به فروش نفت عراق به طرف‌های خارجی ادامه می‌دهد.

گفتنی است، چند روز پیش یونس الکعبی، کارشناس اقتصادی تاکید کرد که دولت مرکزی عراق سالانه ۲۴ میلیارد دلار ضرر می‌کند زیرا اقلیم کردستان ملزم به واگذاری درآمدهای صادرات نفت و گاز و گذرگاه‌های مرزی نیست.