تیزر موسیقی نمایش عاشورایی «علمدار» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، موسیقی نمایش عاشورایی «علمدار» با همراهی ارکستر سمفونیک تهران در ایام منتهی به اربعین حسینی (ع) در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

«علمدار» روایت دلاوری و وفاداری حضرت ابوالفضل العباس (ع) در ۱۱ پرده نمایشی به تهیه کنندگی و روایتگری پرویز پرستویی، به همت بنیاد رودکی و با همکاری مؤسسه فرهنگی «خادمین علی ابن ابی طالب (ع)» از ۱۴ تا ۱۸ شهریور اجرا می‌ شود

در تیزر این رویداد، بخش‌هایی از اجرای گذشته این موسیقی نمایش در تالار وحدت به تصویر کشیده شده است؛ اجرای «علمدار» پس از ۲ سال با بازآفرینی جدید همراه خواهد بود.

ارکستر سمفونیک تهران را در این اجرا بردیا کیارس رهبری می‌کند که با همراهی گروه آوازی، آهنگسازی پوریا خادم و آواز پوریا اخواص همراه است.

این موسیقی نمایش به کارگردانی حسین پارسایی و نوشته محمدرضا کوهستانی با طراحی حرکت علی براتی به صحنه می رود.

بلیت‌های موسیقی نمایش «علمدار»، به صورت همت عالی فروخته می‌شود و همه عوائد حاصل از فروش اجراهای این اثر از طریق مؤسسه فرهنگی «خادمین علی ابن ابی طالب (ع)»، صرف کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست، ساخت خانه، مدارس و خانه بهداشت و اشتغال زایی در مناطق محروم می‌شود.

تیزر نمایش را اینجا ببینید.