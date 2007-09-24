باید از نمایندگان مجلس ایران برای سفر به لندن دعوت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی "ویلز"، " دیوید دیویس"در ادامه هشدارهای مخالفان جنگ افروزی علیه ایران، با بیان اینکه اقدام نظامی علیه تهران فاجعه بار خواهد بود، اقدام آمریکا در قرار دادن نام ایران در لیست "محور شیطان" را اشتباه دانست.



وی گفت که انگلیس باید یک نقش فعال را در از بین بردن بحران رو به افزایش در عرصه بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران و حمایت ادعا شده آن ( ایران) از آشوبگران عراقی ، ایفا کند.

وی همچنین تصمیم "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا برای قرار دادن نام ایران در لیست "محور شیطان" را یک اشتباه توصیف کرد.

دیویس که در یک سفر پارلمانی، هفته گذشته به ایران آمده و در سفر چهار روزه خود با مقامها و نمایندگان مجلس ایران دیدار کرده گفت :" درک خصومت ایران با غرب، بدون توجه به زمینه تاریخی آن ( مشارکت آمریکا و انگلیس در سرنگونی دولت مصدق و سیاستهای خصمانه آنها علیه کشورمان) غیر ممکن است."

وی افزود: پس از حملات 11 سپتامبر، ایران یکی از چند کشورخاورمیانه بود که با قربانیان نیویورک اعلام همدردی کرد.

نماینده پارلمان انگلیس خاطر نشان کرد:"آنچه که باید به خاطر آورد، این است که ایران به عنوان یک کشور مسلمان شیعه با القاعده (این گروه سنی) همدردی نکرد. "

دیویس اظهار داشت :" آنچه باید انجام دهیم دعوت از نمایندگان مجلس ایران به انگلیس برای گفتگو با ماست. اگر آنها بیایند و بفهمند که ما چگونه فعالیت می کنیم، به نظر من می توانیم با آنها به یک درک و تفاهم برسیم."



لازم به ذکر است؛جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که برنامه هسته ای صلح آمیز خود را تنها با هدف دستیابی به انرژی هسته ای دنبال می کند و هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست، زیرا این امر برخلاف اصول سیاسی و دینی آن است و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تاکید کرده است، هیچ مدرکی دال بر انحراف این برنامه از مسیر صلح آمیز وجود ندارد.