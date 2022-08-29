سرعت اینترنت در منازل چند صد برابر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور صبح دوشنبه در حاشیه بهره برداری از ۶ پروژه تولیدی و صنعتی در فرودگاه پیام اظهار کرد: اگر می‌خواهیم بر مشکلات غلبه کنیم باید از ظرفیت بالای شرکت‌های دانش‌بنیان بهره ببریم.

وی بیان کرد: با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان علاوه بر حل مشکلات داخلی می‌توانیم به دیگر کشورها نیز کمک و یاری کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: امروز در مکان افتتاح چند خط تولید و محصولات جدید شرکت‌های داخلی را داشتیم که عمدتاً تجهیزات ارتباطی و مخابراتی اعم از تولید سوئیچ، مودم و دستگاه‌های ریپیتر برای اپراتورهای همراه و همچنین شرکت‌های تولید کننده تلفن‌های همراه است.

وی ادامه داد: در زمان حاضر تولیدات آنها به صورت مونتاژ است که امیدوارم با حمایت‌هایی که می‌شود طراحی و تولید نیز در این شرکت‌ها داخلی شود.



زارع‌پور با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی در کشور برای تولید تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شده ادامه داد: اگر خوب کار کنیم قابلیت صادرات هم وجود دارد و اکنون تعداد زیادی از شرکت‌ها صادرات به خارج از کشور در حوزه تجهیزات مخابراتی دارند.



وی خاطرنشان کرد: منطقه ویژه پیام با توجه به ظرفیتی که دارد می‌تواند به یک از قطب‌های اقتصاد دیجیتال در کشور تبدیل شود که هم نیاز کشور را برطرف و هم محصولات با تراز صادراتی تولید و مساله اشتغال را در استان البرز در فناوری پایه حل کند.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نگاه و راهبرد دولت سیزدهم ایجاد شبکه پر سرعت و باکیفیت و امن برای مردم است و در این زمینه تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم تا اتفاق بیفتد؛.

وی اظهار کرد: مهمترین رویدادی که باید برای ارتقای سرعت شبکه باید اتفاق بیفتد بحث طرح فیبر نوری منازل کسب و کارهاست که به خانه‌ها و ادارات فیبر نوری ببریم که نامحدود است و سرعت اینترنت چند صد برابر خواهد شد.



زارع‌پور به افتتاح این پروژه در روز سه شنبه در دو استان دیگر کشور اشاره کرد و افزود: مردم در این استان‌ها سرعت‌های چند صد مگابایتی بر ثانیه را تجربه می‌کنند. با این کار شبکه تلفن همراه هم ارتقا می‌یابد چون پیش زمینه اینترنت نسل پنجم این است که فیبر نوری تا پای آنتن‌ها و بی‌تی‌اس‌ها برود و عملاً فیبر در همه جای شهر گسترده می‌شود.



وی بیان کرد: این کار زمان بر است و در عین حالی که کارهای کوتاه مدتی برای ارتقای کیفیت شبکه انجام می‌دهیم این طرح بنیادی نیز انجام و تا پایان دولت سیزدهم برای حداقل ۸۰ درصد خانواده‌ها فیبر نوری اجرایی می‌شود.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص خدمات به زائران اربعین حسینی و تقویت اینترنت تلفن‌های همراه آنان نیز گفت: ستاد ویژه‌ای در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اربعین راه اندازی شده و تمام ظرفیت‌ها امسال برای اولین بار در فناوری اطلاعات پای کار آمده است. در حوزه ارتباطات تقویت شبکه تلفن همراه در مسیرهای منتهی به مرز و خود مرزها با سایت‌های سیار اپراتورهای همراه فراهم می‌شود.

وی افزود: در یکی از مرزها که بیشترین جمعیت را دارد تجهیزاتی قرار است نصب شود که همزمان برای هزار نفر اینترنت رایگان بدهد و این اقدام در مرز مهران صورت می‌گیرد.

زارع‌پور بیان کرد: در کشور عراق نیز با توافق‌های صورت گرفته در مسیر نجف تا کربلا تعداد زیادی ایستگاه اینترنت رایگان توسط اپراتورهای عراقی مستقر می‌شود. در حوزه فناوری اطلاعات هم تلاش می‌شود سرویس‌های جدیدی برای مردم راه اندازی شود.



وی تصریح کرد: یکی از پیام رسان‌ها سرویس اعلام موقعیت بدون نیاز به اینترنت را نیز راه اندازی کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متذکر شد: برای مسیریابی در عراق با وسیله شخصی و مسیر نجف تا کربلا اطلاعات موکب‌ها و اطلاعات مورد نیاز مردم توسط مسیریاب‌ها عرضه می‌شود.