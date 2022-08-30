اعضای مجمع باید پاسخگوی این رای باشند/ شرکای ویلموتس رای دادند!

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدی پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال گفت: دوستانی که با آقای تاج در پرونده ویلموتس حضور داشتند تلاش کردند تا ایشان دوباره رئیس فدراسیون شود.

وی ادامه داد: دوره های قبل هم رای دست اینها بود. من آمدم که این ناهنجاری ها درست شود اما واقعیت این است که مسئولیت فوتبال با اعضای مجمع است. خود اعضای مجمع فردا باید مسئولیت این آرا را بپذیرند. آقای تاج در دوره گذشته هم ۵۱ رای کسب کرد و امروز هم همان ۵۱ رای را آورد.

نامزد ریاست فدراسیون فوتبال ادامه داد: من چیزی که باید می گفتم را گفتم. این که برای این مجمع هم لابی صورت گرفته است ایرادی ندارد چرا که همه لابی می کنند. . خود اعضای مجمع این را می خواستند و به آقای تاج رای دادند.

وی در مورد این که انتخابات سالم برگزار شد گفت: من مشکلی ندیدم و انتخابات سالم بود.