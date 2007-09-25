مرکز راهبردی استراتژی اصلی سپاه را ترسیم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری که در مراسم معارفه رئیس ستاد مشترک و رئیس مرکز راهبری سپاه سخن می گفت، با بیان این مطلب فوق افزود: از آنجایی که شرایط محیطی در زمینه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی به طور دائم در حال تغییر است سازمانها برای آنکه بتوانند خود را حفظ کرده و موفق شوند باید خود را با شرایط محیطی تطبیق دهند و چنانچه سازمانی ازاین مهم غفلت کند شکستن قطعی است.

وی با تقدیر از زحمات شبانه روزی سردار احمدیان در اجرای طرح تحول سپاه اضافه کرد: سپاه پاسداران با حفظ روحیه انقلاب توانسته در طرح تحول گامهای موثری بردارد اما تغییر و تحول و روز آمدی باید در سازمان سپاه مستمر، پایدار و پایان ناپذیر باشد گام مهم تحول ضرورت واحساس نیاز برای ایجاد تغییرات است که دریادار احمدیان به نحو احسن این مهم را انجام داد.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه آینده غیر قابل پیش بینی است افزود: چنانچه احساس کنیم در اوج هستیم و دروضع مطلوب قرار داریم همانجا روز شکست ماست و خطای بزرگ واستراتژیک را مرتکب شدیم.

بنابراین با راهبرد صحیح برای رسیدن به وضع مطلوب ، آینده باید با سرعت حرکت کنیم .

وی اضافه کرد: تغییر شرایط محیطی استراتژیها را تغییر می دهد . شرایط محیطی پس از جنگ تحمیلی نیز تغییر کرد و ابتدا تهدید فرهنگی و سپس تهدیدات سیاسی علیه انقلاب اسلامی جدی شد. سپس از سال 1380 پس از حادثه 11 سپتامبر تهدیدات ماهیت نظامی گرفت. طی یک دهه سه نوع تهدید ماهیت خود را علیه انقلاب اسالمی نشان داد. بنابراین با توجه به شرایط آینده پیش روی انقلاب اسلامی استراتژی سپاه نیز باید تغییر کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه نیز در این مراسم گفت: امروز انقلاب اسلامی ما در شرایط بسیا برجسته و فوق العاده ای است.

حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی اظهار کرد: عنصر اصلی و زیربنایی در پیروزی رزمندگان اسلام در دفاع مقدس معنویت و عشق به خدا و عشق به مبارزه در راه اسلام بود و زیربنای پیروزی رزمندگان حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی نیز عنصر معنویت بود.

وی با اشاره به اینکه تقابل اصلی ما با ابر قدرت آمریکاست افزود: آمریکاییها احیای سوسیالیسم و شوروی را تهدید متقارن و جهان اسلام را تهدید نامتقارن می دانند و معتقدند جهان اسلام نقاط قوتی دارد که می تواند توازون را بر هم بزند.

حجت الاسلام و المسلمین سعیدی تامین معنوین ، افزایش بصیرت نسبت به دشمن خارجی و جریانات سیاسی داخلی و همگرایی، همسویی و تابعیت محض از ولایت مطلقه فقیه را سه وظیفه مهم سپاه پاسداران دانست و با تشکر از سردار احمدیان که پایه گذار طرح تحول در سپاه بود گفت: حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه نیز همسو با تحول سپاه متحول شد و نقش آفرینی می کند.

وی اظهار امیدواری کرد: با تحولات و تغییرات جدید زمینه برای برداشتن گامهای عمیق و گسترده در راستای منویات رهبر معظم انقلاب فراهم شود.

سردار دریادار پاسدار دکتر علی اکبر احمدیان نیز با اشاره به رسالت سپاه که حفظ انقلاب و دستاوردهای آن است گفت: کسانی سعی کردند تعریف انقلاب اسلامی را عوض کنند اما با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب در فراز و نشیب های متعدد انقلاب در تعریف خود باقی ماند و سپاه پاسداران نیز در مسیر حفاظت از انقلاب اسلامی در تعریف ذاتی خود کماکان ثابت قدم ماند.

رئیس مرکز راهبری سپاه خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران به گونه ای سازماندهی شده که ظرفیت مقابله با سه نوع تهدید نرم ، نیمه سخت، و سخت را داشته باشد.

وی تاکید کرد: امروز در سپاه وحدت استراتژیک وجود دارد و سازمان سپاه انقلابی ، ولایت مدار مردمی ، منعطف ، با قدرت نوشوندگی و چند منظورگی و برپایه انضباط بنا شده است.

دریا دار احمدیان با بیان اینکه تدبیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در تاسیس مرکز راهبردی سپاه ، نقطه پایان دغدغه ها برای تثبیت راهبردهای استراتژیک در مسیر تحول و حرکت های زیربنایی سپاه بود گفت: با تاسیس مرکز راهبردی فرمانده معظم کل قوا به سپاه پاسداران اجازه دادند کار استراتژیک ، راهبردی و سیاستگذاری را در مجموعه مرتبط با سپاه انجام دهد.

سردار سید محمدحجازی نیز با تاکید بر اینکه در شرایط محیطی حاضر افزایش آمادگی روز افزون سپاه وظیفه همه است ، گفت: تعبیر مقام معظم رهبری درباره سپاهان به نیروهای ارزشی مدال افتخاری برای آنان است که همچنان بر آرمانهای انقلاب ، امام راحل (ره) ونظام وفا دارند.

سردار حجازی تاکید کرد: طرح تحول سپاه که توسط سردار احمدیان پایه ریزی شده با قدرت استمرار پیدا می کند.

رئیس ستاد مشترک سپاه در ادامه اظهار داشت: بسیج عنصر برتر ساز نظام جمهوری اسلامی، مزیت انحصاری جمهوری اسلامی و مزیت منحصر به فرد سپاه پاسداران است و امیدوارم خداوند ما را جز بسیجیان قبول کند و خدا را شکر می کنم که توفیق داشتم 16 سال در نیروی مقاومت خدمت کردم و ان شاالله کماکان درخدمت بسیج خواهم بود.

در پایان این مراسم سردار سرلشکر جعفری با اهدای لوح تقدیر از زحمات و خدمات ارزنده سردار دریادار احمدیان و سردار حجازی تشکر کرد.