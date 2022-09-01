۴۵۰۰ کلاس درس جدید در آذربایجان غربی احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جنگی چهارشنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با حضور وزیر آموزش و پرورش در سالن استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: سرانه فضای آموزشی استان ۴.۱ سانتیمتر برای هر دانش آموز است که نسبت به میانگین کشوری با ۵.۲ سانتیمتر پایین‌تر است.

وی ادامه داد: با وجود کمبود ۶ هزار نفر نیروی انسانی در مجموعه آموزش و پرورش استان، تلاش خواهد شد این کمبود به طرق مختلف تا آغاز سال تحصیلی جبران شود و در اول مهر کلاسی بودن معلم نخواهد بود.

جنگی گفت: از مهمترین معضلات آموزش و پرورش استان که عمدتاً از عواقب شیوع بیماری کرونا است وجود ۲۰ هزار تارک و بازمانده از تحصیل است که با برنامه‌ریزی صورت گرفته نسبت به جذب بازماندگان از تحصیل اقدام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: سرانه فضای ورزشی استان به ترتیب ۳ سانتیمتر فضای بسته ورزشی و ۱۲ سانتیمتر فضای ورزشی باز می‌باشد که نسبت به میانگین کشوری بسیار ناچیز است.

جنگی خاطرنشان کرد: ۱۲ اردوگاه فرهنگی و تربیتی و یک اردوگاه سطح ملی در استان آذربایجان غربی فعال است که باید ترمیم و تجهیز شوند.

پوشش ۹۷ درصدی حجم ابلاغی دوره‌های سوادآموزی در آذربایجان غربی

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: سال گذشته ۹۷ درصد حجم ابلاغی در دوره‌های مختلف سوادآموزی تحت پوشش قرار گرفت.

حسین حسن خانی اظهار کرد: چرخش فعالیت‌های سوادآموزی در سال جاری استفاده از ظرفیت‌های سازمانی، فراسازمانی و حلقه‌های میانی است.

وی افزود: استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۰ در حوزه سوادآموزی موفق به کسب رتبه خیلی خوب و قابل تقدیر شده است.

حسن خانی خاطرنشان کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵ میانگین باسوادی کشوری ۸۷.۶ درصد و میانگین استانی ۸۲ درصد می‌باشد.

وی اضافه کرد: استان آذربایجان غربی مابین دو سرشماری با رشد ۲.۳ درصد باسوادی در جایگاه ششم کشوری قرار دارد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی گفت: سال گذشته ۹۷ درصد حجم ابلاغی در دوره‌های مختلف سوادآموزی تحت پوشش قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال جاری در دوره‌های سوادآموزی ۱۱ هزار و ۳۳۵ نفر، دوره انتقال ۶ هزار و دوره تحکیم ۵ هزار و ۵۰۰ نفر مجموعاً ۲۲ هزارو ۸۳۵ نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند.