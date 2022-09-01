آغاز عملیات عمرانی بهسازی پایانه شهید سروری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری سرپرست شهرداری منطقه درباره بهسازی پایانه شهید سروری با اشاره به اجرای عملیات عمرانی قلوه ریزی در این محدوده گفت: ۳۵۰ متر مربع زیرسازی، خاکبرداری، مخروط ریزی انجام شده و عملیات قلوه ریزی، بتن ریزی و آسفالت پایانه درحال اجرا است.

جعفری در ادامه افزود: ۵ هزار و ۱۰۰ متر مربع عملیات تراش صورت پذیرفته و به زودی با پخش ۱۲۰۰ تن روکش آسفالت نیز انجام خواهد شد.

به گفته این مسئول افزایش کیفیت خدمات، ایجاد تسهیلات بیشتر برای آسایش مسافران و افزایش بهره‌وری و بهره‌مندی از امکانات موجود از اهداف اجرای پروژه بهسازی پایانه مسافربری شهید سروری در خیابان مکتب العباس ناحیه دو است.

سرپرست شهرداری منطقه از نصب تابلو ایستگاه‌ها از سوی معاونت حمل و نقل ترافیک پس از پایان عملیات عمرانی در خطوط اتوبوسرانی انقلاب اسلامی و فیاض بخش در پایانه سروری خبر داد.