عملکرد تیم ملی دو و میدانی در مسابقات کشورهای اسلامی خوب نبود

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم صیامی پیش از ظهر پنجشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت دو و میدانی استان قزوین با اشاره به سطح رقابت در ورزش دو و میدانی اظهار کرد: در بازی‌های آسیایی امسال در رشته دو و میدانی ۶۰ کشور شرکت کرده بودند.

وی با بیان اینکه شانس جایی در رشته دو و میدانی ندارد، افزود: تلاش در این رشته حرف نخست را می‌زند و بر همین اساس نیز دو و میدانی رشته نخست المپیک است.

رئیس فدراسیون دو و میدانی با اشاره به مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی سطح این مسابقات را بالا دانسته و عنوان کرد: کشورهای خوبی همچون مراکش، اتیوپی و مغرب در این رقابت‌ها حضور داشتند و همین باعث افزایش کیفیت مسابقات شده بود.

وی با بیان اینکه تنها دو مدال توانستیم کسب کنیم، افزود: باید بپذیریم عملکرد ما در این مسابقات خوب نبوده و با توجه به شرایط سخت تیم ملی ضعیف عمل کردیم.

این مسئول تاکید کرد: با توجه به ظرفیت خوب استان قزوین در این رشته و پیگیری‌هایی که در استان در حال انجام است امیدواریم بتوانیم میزبانی لیگ و یا مسابقات قهرمانی کشور را به استان قزوین واگذار کنیم.

وی در پایان با اشاره به مسابقات پیش روی تیم ملی نوجوانان یادآور شد: استان قزوین همواره نمایندگان خوبی در تیم ملی داشته و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.