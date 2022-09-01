تجارت خارجی ۳.۶ میلیون تن کالا در گمرکات مازندران

عسکر نیک نفس در گفتگو با خبرنگار مهر تجارت خارجی یک سال منتهی به هفته دولت را سه میلیون و ۶۹۵ هزار تن به ارزش ۱ میلیارد و ۴۶۹ میلیون دلار از حوزه نظارت گمرکات استان اعلام کرد و گفت: سهم صادرات از این تجارت بیش از یک میلیون و ۳۴۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۸۸ میلیون و ۶۴۷ هزار دلار بوده است.

وی ادامه داد: کالاهای صادراتی شامل فرآورده‌های لبنی، بستنی، سیمان، مواد پلاستیکی، کیوی و… بوده که از گمرکات نوشهر، امیر آباد، ساری، فریدونکنار و آمل به مقصد حدود ۵۰ کشور جهان نظیر فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، عراق، آذربایجان، امارات، ترکیه و… صادر شده است.

وی افزود: همچنین از آغاز دولت سیزدهم تا شهریور ۱۴۰۱ واردات انواع کالا از گمرکات مازندران بالغ بر دو میلیون و ۳۵۲ هزار تن به ارزش ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون و ۵۸۰ هزار دلار بوده و عمده ترین کالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، گندم، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و نباتی، جو دامی، کک نفتی ومتالوژی، چوب وتخته، روغن پایه، کاغذ، ماشین آلات و اجزای آن و خمیر چوب، ۱۰ قلم اول کالاهای وارده به گمرکات مازندران طی این مدت را تشکیل داده‌اند.

نیک نفس یادآور شد: عمده ترین کشورهای طرف مبادله وارداتی شامل: روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان، قزاقستان، سوئیس، ترکمنستان، هلند وانگلستان بوده و کالاهای وارداتی به گمرکات مازندران شامل کالاهایی نظیر جو دامی، ذرت دامی، گندم، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، کک نفتی، چوب و تخته، دانه‌های روغنی و… هستند.

ناظر گمرکات مازندران تصریح کرد: همچنین طی دولت یک ساله نخست دولت سیزدهم، ترانزیت کالا از گمرکات مازندران ۴۷۸ هزار و ۴۵۰ تن به ارزش ۱ میلیون و ۷۰۳ هزار دلار بوده است که کالاهای ترانزیت خارجی مبدا سه گمرک نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار شامل کانتینرخالی، سیگار، موادسوختی، لوله حفاری، محصولات شیمیایی، تخته نرادو… بود که به پاکستان، امارات، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان و مناطق ویژه ایران ترانزیت شد.