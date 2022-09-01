تبریک فرمانده کل ارتش در کسب رتبه برتر وزارت دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با صدور پیامی کسب رتبه برتر وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح در بین دستگاه‌های اجرایی کشور را به امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تبریک گفت.

متن پیام او به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

با گرامیداشت هفته دولت و با درود به روح مطهر شهیدان به ویژه رجایی و باهنر؛ کسب رتبه برتر وزارت دفاع در بین دستگاه‌های اجرایی کشور در شاخص‌های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی را که با مدیریت جهادی و مخلصانه جنابعالی و همت همکاران، متخصصان و دانشمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دست آمده است تبریک عرض می‌کنم.

این افتخار که در سایه خدمتگزاری و مدیریت جهادی به عنوان شاخص دولت مردمی به دست آمده، برگ زرینی دیگر در تاریخ درخشان نیروهای مسلح در مسیر خدمت به اسلام عزیز، میهن و ملت سرافراز ایران است.

اینجانب تداوم توفیفات جنابعالی و مجموعه وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح را در پرتو عنایات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم (روحی فداه) و تحت هدایت مدبرانه فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای (مد ظله العالی) مسئلت می‌نمایم.