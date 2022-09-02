ناهید کیانی از رسیدن به مدال بازماند/برنامه روز دوم

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از رقابت‌های تکواندو گرندپری در سال ۲۰۲۲ صبح امروز با حضور ۲۴۰ تکواندوکار به میزبانی فرانسه در سالن «مارسال گاردن» شهر پاریس آغاز شد. ناهید کیانی تنها نماینده ایران در روز نخست بود که با وجود کسب دو پیروزی ارزشمند، دور سوم به تکواندوکاری از چین باخت و از رسیدن به نیمه نهایی و کسب مدال بازماند.

وی در وزن ۵۷- کیلوگرم و در مبارزه نخست «مادلین فولگمان» از آلمان، دارنده مدال برنز قهرمانی اروپا را در دو راند متوالی و با نتایج مشابه ۱۲ بر صفر از پیش رو برداشت و در ادامه برابر «جید جونز» دارنده دو مدال طلای المپیک، طلا نقره و برنز جهان، ۸ طلا، ۵ نقره و یک برنز رقابت‌های گرندپری، ۵ طلا، سه نقره و یک برنز اروپا از بریتانیا با نتایج ۸ بر ۶ و ۷ بر صفر به پیروزی دست و یافت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

قهرمان سال ۲۰۲۲ آسیا در این مرحله به مصاف «لو زونگشی» نفر سوم رنکینگ المپیکی از چین رفت و طی دو راند با نتایج ۹ بر ۳ و ۱۱ بر صفر نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.

برنامه روز دوم

فردا شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه نیز تیم کشورمان یک نماینده دارد. در وزن ۶۷- کیلوگرم، کوثر اساسه دور نخست «نادیکا بازانوویچ» از کرواسی با رنکنیگ ۹ را پیش رو دارد و در صورت برتری به مصاف برنده مبارزه کرواسی و اسپانیا خواهد رفت. اساسه در صورت کسب پیروزی در این دو مبارزه برای صعود به نیمه نهایی یکی از تکواندوکاران کرواسی، صربستان یا مکزیک را پیش رو خواهد داشت.

تکواندو ایران با سه نماینده در بخش بانوان در این مسابقات حضور پیدا کرده که اکرم خدابنده در وزن ۶۷+ کیلوگرم یکشنبه در روز پایانی به دیدار رقبای خود خواهد رفت.

این دوره از مسابقات به مدت سه روز در پاریس جریان خواهد داشت.