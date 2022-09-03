به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در شبکه یک سیما با اشاره به جلسه معاونان مسکن وزارت راه و شهرسازی با معاون اول رئیس جمهور، درباره گام‌های برداشته شده در وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار گفت: نحوه تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه مثل اعضای بهزیستی، کمیته امداد و … مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد سهم وام آن‌ها از محل صندوق ملی مسکن پرداخت شود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای این افراد در دست اجراست و حداکثر ظرف یک سال آینده به مردم واگذار می‌شود.

قاسمی اظهار کرد: در این جلسه پیشنهاداتی برای کمک دولت به پرداخت وام دهک‌های اول تا سوم ارائه خواهد شد.

وی افزود: همچنین به منظور تأمین مسکن کارکنان دولت، وزارت راه و شهرسازی با همه وزارتخانه‌ها توافقنامه‌ای امضا کرد تا با زمین خود وزارتخانه‌ها یا با تأمین زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی برای همه کارکنان خود به احداث مسکن اقدام کنند.

این عضو کابینه سیزدهم خاطر نشان کرد: طبق تاکید معاون اول رئیس جمهور، وزارتخانه‌ها موظف شده‌اند برنامه ساخت واحدهای مسکونی برای کارمندان خود را تا روزهای آینده ارائه دهند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، ساخت مسکن برای کارمندان نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن است.

قاسمی با بیان اینکه شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن متفاوت شده، افزود: در شرایط جدید، همه افراد از جمله کارکنان و کسانی که پیش از این حدود ۲۰ سال پیش وام دریافت کرده بودند یا مسکن دارند هم می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند.