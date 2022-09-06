۳۲۰۰ دستگاه کامیون موکب داران از مرز مهران راهی کشور عراق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا شامگاه سه شنبه در نشست ستاد اربعین در فرمانداری مهران اظهار کرد: از سه هزار و ۷۰۰ کامیون حامل تجهیزات مواکب که باید از مرز مهران وارد کشور عراق می‌شدند، تعداد سه هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون راهی کشور عراق شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت شاهد تلاش شبانه روزی همه مسئولان استانی در قالب ستاد اربعین استان بودیم که در اینجا از زحمات همه این عزیزان تشکر می‌کنم.

وی در ادامه با تاکید بر تشدید بازرسی و نظارت‌ها بر پارکینگ اربعین، پایانه برکت و رصد روزانه آبسردکن‌ها، گفت: بصورت روزانه و دوره‌ای از تمامی بخش‌های حوزه اربعین بازدید می‌شود و تلاش داریم تمامی مسایل و مشکلات روزانه را در ستاد اربعین مطرح کنیم و برای آن چاره اندیشی کنیم.

استاندار ایلام افزود: حضور فعال مدیران در مهران و نشست ستاد اربعین الزامی است و همه برای باشکوه برگزار شدن کنگره عظیم اربعین باید پای کار باشند.

بهرام نیا با تاکید بر افزایش خدمات رسانی و مهیا شدن امکانات لازم برای رفاه زوار در مهران گفت: هر روز شاهد افزایش خدمات رسانی و بهتر شدن شرایط برای زوار هستیم.

وی ادامه داد: با اقدامات و پیگیری‌های انجام شده طی روزهای اخیر خوشبختانه پارکینگ اربعین و پایانه برکت ساماندهی شده و نظم خاصی در این مکان‌ها حاکم است.

بهرام نیا با اشاره به اینکه طی رایزنی‌هایی که با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) انجام شد ۵ آبسرد بزرگ ارسال و در حال حاضر فعال هستند.

وی اضافه کرد: حداقل ۱۵۰ دستگاه خودپرداز در پایانه مرزی و شهر مهران نیاز داریم.

استاندار ایلام در ادامه از آغاز فعالیت شهرداری‌ها در کنگره عظیم اربعین خبر داد و گفت: در اربعین وظایف و ماموریت‌های مهمی بر عهده شهرداری‌ها است و در این زمینه بایست تعداد این نیروها و امکانات آنان نیز افزایش یابد.