احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه برگزار و اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری ۱۲ برنامه همزمان با هفته دولت ادامه داد، افزود: برپایی نمایشگاه خوشنویسی، اجرای تبلیغات محیطی در سطح شهرستان، تقدیر از همکاران به مناسبت روز کارمند و دیدار با خانواده معظم شهدای هنرمند از جمله برنامههای پیشبینیشده برای این ایام است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه ادامه داد: گلباران مزار مطهر شهدا، برپایی نمایشگاه مد و لباس ایرانی و دیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ساوه به عنوان نماینده عالی دولت از دیگر برنامههای هفته دولت خواهد بود.
جوانمرد فضاسازی ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، درج جملاتی از حضرت امام خمینی(ره)، شهیدان و مقام معظم رهبری پیرامون هفته دولت در سربرگ نامههای اداری و انتشار محتوای مرتبط با هفته دولت در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی را از دیگر اقدامات این اداره عنوان کرد.
وی همچنین از برگزاری کارگاه نمایش و آزمون ادواری خوشنویسی در این ایام خبر داد و گفت: تلاش شده است برنامههای هفته دولت با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستان و تقویت ارتباط میان مردم و مجموعههای فرهنگی و هنری برگزار شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات و دستاوردهای نظام اسلامی و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت است و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه نیز با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری در این مسیر مشارکت خواهد داشت.
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