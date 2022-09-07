نمایش میدانی «محشر» از ۲۲ شهریور در شیراز اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش بزرگ «محشر» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج، به همت مرکز هنری رسانه‌ای مُحرِم با مشارکت شهرداری شهر شیراز و همراهی سپاه فجر استان فارس به روی صحنه خواهد رفت.

در این نمایش که به تهیه کنندگی مصطفی فتاحی و کارگردانی صادق فتاحی اجرا خواهد شد، بیش از ۱۵۰ هنرور و بازیگر حضور دارند.

درون مایه و داستانِ نمایش محشر، مبتنی بر ایات و روایات است و گوشه‌ای از عقوبت اعمال را به نمایش می‌گذارد که این داستان در پایان با موضوع اربعین حسینی و شفاعت امام حسین (ع) گره می‌خورد.

این نمایش از ۲۲ شهریور ماه تا انتهای ماه صفر میزبان بیش از صد هزار علاقه‌مند به فرهنگ و هنر در شهر شیراز خواهد بود.