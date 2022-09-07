چین ۵ ماهواره را طی ۲ ساعت به مدار زمین فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این مأموریت‌ها دیروز انجام شدند. طی نخستین عملیات در ساعت ۱۰:۲۴ دقیقه صبح به وقت پکن ۶ سپتامبر یک موشک «کایژ و-۱A» از مرکز پرتاب ماهواره جیوکوان در شمال غرب چین به فضا پرتاب شد. این هفدهمین عملیات پرتاب موشک کایژ و-۱A به حساب می‌آید که توسط شرکت دولتی Expace کنترل می‌شود.

موشک مذکور به طور موفقیت آمیز ۲ ماهواره آزمایشی متعلق به شرکت «پکن فیوچر نویگیشن تکنولوژی» را به مدار زمین برد. ماهواره‌های CentiSpace-۱-S۳ و ۱-S۴ مجهز به فناوری‌های مختلفی هستند که برخی از آنها برای ارتقای قابلیت‌های ناوبری طراحی شده اند.

مأموریت دوم ساعت ۱۲:۱۹ دقیقه ظهر به وقت پکن از مقر پرتاب ماهواره شیچانگ در ایالت سیچوان واقع در جنوب غربی چین انجام شد. در این عملیات یک موشک لانگ مارچ ۲D همراه سه ماهواره سنجش از راه دور Yaogan-۳۵ به فضا برد. این پنجمین بار است که محموله‌ای ۳ تایی از ماهواره مذکور به مدار زمین ارسال می‌شود.

ماهواره‌های مذکور به طور کلی برای انجام آزمایش‌های علمی، تحقیقات درباره منابع روی زمین، تخمین محصولات کشاورزی و جلوگیری از بلایای طبیعی به کار می‌روند.

البته ممکن است این ابزارها فعالیت‌های بیشتری نیز انجام دهند. کارشناسان غربی معتقدند شبکه ماهواره‌های Yaogan-۳۵ احتمالاً مأموریت‌های شناسایی برای ارتش چین نیز انجام دهند.

چین تا این نقطه از ۲۰۲۲ میلادی ۳۷ مأموریت به مدار زمین انجام داده است. هرچند انجام این تعداد مأموریت قابل توجه است، اما همچنان از رکورد اسپیس ایکس کمتر به حساب می‌آید. شرکت فضایی ایلان ماسک در سال جاری میلادی ۴۰ مأموریت به مدار زمین انجام داده که ۲۶ مورد آن به ارسال ماهواره‌های اینترنتی استارلینک مربوط است.