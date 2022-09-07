قیمت گوشت قرمز؛ امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۱/ ران گوسفندی ۱۸۹,۰۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروزچهارشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.