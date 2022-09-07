قیمت گوشت قرمز؛ امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۱/ ران گوسفندی ۱۸۹,۰۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروزچهارشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت گوشت گوسفندی
|نوع گوشت گوسفندی
|قیمت هر کیلوگرم
|آبگوشتی
|۱۱۸,۲۰۰ تومان
|خورشتی گوسفندی
|۲۸۳,۵۰۰ تومان
|ران گوسفندی
|۱۸۹,۰۰۰ تومان
|گردن گوسفندی
|۱۴۵,۰۰۰ تومان
|شقه گوسفندی
|۱۴۹,۰۰۰ تومان
|راسته مغز گوسفندی
|۲۹۵,۰۰۰ تومان
|سردست گوسفندی
|۱۴۹,۰۰۰ تومان
|راسته با استخوان گوسفندی
|۱۸۳,۶۰۰ تومان
|سرسینه گوسفندی
|۶۵,۰۰۰ تومان
|قلم گوسفندی
|۴۹,۰۰۰ تومان
|قلوهگاه گوسفندی
|۱۴۰,۰۰۰ تومان
|ماهیچه گوسفندی
|۲۰۵,۲۰۰ تومان
|کف دست گوسفندی
|۱۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت گوشت گوساله
|نوع گوشت گوساله
|قیمت هر کیلوگرم
|ران گوساله
|۲۲۷,۵۵۰ تومان
|سردست گوساله
|۲۱۲,۰۰۰ تومان
|فیله گوساله
|۴۲۱,۲۰۰ تومان
|خورشتی گوساله
|۲۳۲,۵۵۰ تومان
|راسته گوساله
|۳۰۲,۴۰۰ تومان
|قلوهگاه گوساله
|۱۸۵,۰۰۰ تومان
|قلم گوساله
|۹,۹۰۰ تومان
|ماهیچه گوساله
|۲۲۸,۵۵۰ تومان
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