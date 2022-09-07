به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قایقرانی کاپ روئینگ آسیا در دو بخش زنان و مردان در حالی از روز جمعه ۱۸ شهریورماه در دریاچه آزادی تهران برگزار می‌شود که در این رویداد چهار کشور حضور دارند.

به غیر از ورزشکاران دو تیم باشگاهی رتبه نخست سال ایران که به عنوان نماینده کشورمان در این رویداد حاضر خواهند شد، قایقرانان کشورهای پاکستان، هند و عراق نیز به ایران سفر می‌کنند.

کاپ روئینگ آسیا هر ساله در دو مرحله برگزار می‌شود که در سال ۲۰۲۲ ایران میزبان اولین کاپ خواهد بود. دریاچه آزادی تهران پیش از این نیز در سال ۲۰۱۷ یک بار دیگر میزبان این رقابت‌ها بوده است.

قرار است از سوی کمیته برگزاری این رقابت‌ها به نفرات برتر مدال، حکم و جوایز نیز داده شود.

مسابقات روئینگ کاپ آسیا در دو بخش زنان و مردان سبک وزن و سنگین وزن از جمعه ۱۸ شهریورماه الی یکشنبه ۲۰ شهریورماه برگزار خواهد شد.