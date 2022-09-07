خطیب: خبر بازداشت برادر خانم یکی از وزرا دروغ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با بازداشت معاون وزیر راه و در پاسخ به این سوال که آیا موارد مشابهی در وزارت خانه‌های دیگر هم‌وجود دارد؟، گفت: مشابه این مورد را نداریم و شایعاتی که پخش شده صحت ندارد و واقعیت‌ها گفته نشده است.

وی افزود: برخی با آبروی افراد بازی می‌کنند. در مورد آقای مکارم اقدام صورت گرفته است و دستگاه قضائی در حال پیگیری است. براساس گفته رئیس جمهور دولت مدعی مبارزه با فساد است و نسبت به آن کوتاهی نخواهد کرد.

وزیر اطلاعات در رابطه با بازداشت تبعه سوئدی، گفت: منتظر توضیحات سخنگوی دستگاه قضا باشید.

خطیب در رابطه با خبر بازداشت برادر خانم یکی از وزرا تصریح کرد: این خبر دروغ است.