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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۱۷

سردار اشتری:

عدم موافقت عراق با ورود پاکستانی‌ها/ خروج یک میلیون زائر از ایران

عدم موافقت عراق با ورود پاکستانی‌ها/ خروج یک میلیون زائر از ایران

فرمانده کل انتظامی با بیان اینکه هنوز مسئولان عراقی با ورود زائران پاکستانی از مرزهای زمینی ایران موافقت نکرده اند گفت: زائران پاکستانی به مرز شلمچه مراجعه نکنند و منتظر اخبار تکمیلی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور ضمن بازدید از مرزهای ریمدان و میرجاوه گفت: وضعیت حضور زائران در این مرزها مناسب است و مواکب جهت میزبانی از زائران برپا شده اند.

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون از زائران از مرزهای ایران خارج شده و به سمت عراق رفته اند، گفت: تراکم جمعیت در مرزهای مهران و شلمچه بالا است و از مردم درخواست می‌کنیم برای خروج از کشور به دیگر مرزها مراجعه کنند.

اشتری با بیان اینکه هنوز مسئولان عراقی با ورود زائران پاکستانی از مرزهای زمینی ایران موافقت نکرده اند گفت: زائران پاکستانی به مرز شلمچه مراجعه نکنند و منتظر اخبار تکمیلی باشند.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: حدود ۴۰۰ هزار برگ ویژه اربعین صادر شده است، البته برخی از این برگ‌ها به دست زائران نرسیده است که این افراد می‌توانند به مراکز صدور گذرنامه مراجعه کنند و در آن حضوراً این برگ گذر ویژه را دریافت کنند.

وی در پایان یادآور شد: تعدادی که برگ گذر ویژه صادر کردیم با تعدادی که درخواست شده است برابر است اما فرایند تحویل که مربوط به پست است زمان بر بوده است.

کد مطلب 5584012

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