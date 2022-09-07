پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر انصاری راد ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی اظهار داشت: زمینه ها برای برگزاری مجالس عزاداری ها و سوگواری های اباعبدالله الحسین علیه السلام در درون و برون کشور فراهم شده و تمامی ظرفیت‌ها برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم پای کار آمده اند. لذا نیازمند انسجام و هماهنگی بیشتر است تا این مراسم به نحو احسن برگزار شود.

وی افزود: طبق اخبار واصله، مردم، مراسم پیاده روی اربعین حسینی را آغاز کرده اند و هیأت های مذهبی در قالب مواکب نیز در حال خدمات رسانی به زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام هستند. لذا حرکت عظیمی شاهدیم و برنامه ریزی ها نیز متناسب با شرایط و اقتضائات صورت گرفته است اما برگزاری این نشست ها به دلیل انسجام و هماهنگی بیشتر در سطح استان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: در سطح استان، مراسمی تحت عنوان «پیاده روی جا ماندگان اربعین حسینی» برگزار خواهد شد، این مراسم طی دو سه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا تاکید بر عدم برگزاری بود اما مردم بصورت خودجوش این مراسم را برگزار کردند که این مراسم امسال با عزم ملی صورت خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام انصاری راد ادامه داد: این راهپیمایی در سراسر کشور اعم از مرکز، استان ها، شهرستان ها و حتی بخش ها برگزار می شود و این مراسم، آثار و برکات خوبی بهمراه داشته و خواهد داشت لذا از برخی جهات باید آمادگی های لازم اعم از امنیتی و سایر ملزومات داشته باشیم.

وی بیان کرد: مسیر اصلی پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهر بندرعباس از محل پارک شهید دباغیان تا مسجد جامع این شهر خواهد بود و سپس ایراد سخنرانی، قرائت زیارت اربعین، مراسم عزاداری و مداحی و در پایان نیز نماز جماعت ظهر و عصر برگزار می شود. البته ممکن است مسیرهای فرعی هم وجود داشته باشد که مردم از محلات مختلف شهر، خود را به مسجد جامع برسانند.