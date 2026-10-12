تصادف پژو و پرایدبار در محور دوراهک ـ آبدان ۲ فوتی داشت

سرهنگ سید مصطفی حسینی‌صفت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه پیش از روستای سرمستان از توابع بخش آبدان رخ داد و بر اثر برخورد دو خودرو، دو نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر مصدوم شد.

وی افزود: در این حادثه، یک مرد حدود ۳۵ ساله متعلق به خودروی پژو ۴۰۵ و یک زن حدود ۴۰ ساله از سرنشینان پراید بار جان باختند.

فرمانده پلیس راه کنگان ادامه داد: راننده ۳۰ ساله پراید بار نیز مصدوم شد که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان انتقال یافت.

حسینی‌صفت خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

حسین ناظمیان پور رئیس شبکه بهداشت دیر نیز گفت: با اعلام به مرکز پیام فوریت های پزشکی مبنی بر تصادف دو دستگاه پژو ۴۰۵ و وانت پراید در محور ‌دیر-آبدان حد فاصل روستای لوحک و سرمستان بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ دوراهک و آبدان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود:در این حادثه خانم حدوداً ۴۵ ساله سرنشین وانت پراید در دم فوت و راننده وانت پراید آقایی ۲۵ ساله توسط ناوگان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شد.

وی ادامه داد: مصدوم از ناحیه سر و قفسه سینه دچار جراحت شد.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر گفت: راننده پژو ۴۰۵ نیز آقایی حدودا ۳۵ ساله به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل و علی رغم تلاش کادر پزشکی و پرستاری به دلیل ضربه به قسمت های حیاتی بدن در بیمارستان فوت کردند.

ناظمیان پور تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.