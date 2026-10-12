به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، حدنصاب قبولی آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش‌کارورزی و پایان دوره جامع داروسازی سال ۱۴۰۵، امروز ۲۰ مهرماه اعلام شد.

بر این اساس، حدنصاب قبولی آزمون پیش‌کارورزی ۸۷، آزمون علوم پایه پزشکی ۸۰، آزمون علوم پایه دندانپزشکی ۹۲ و آزمون پایان دوره جامع داروسازی ۷۷ تعیین شده است.

کلید اولیه این آزمون‌ها روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و داوطلبان تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه ۷ مهرماه فرصت داشتند اعتراضات خود را ثبت کنند. اصلاحیه کلید اولیه نیز ۱۸ مهرماه منتشر شد.

نتایج آزمون‌ها از مرکز سنجش آموزش پزشکی به مراکز قطب‌های آموزشی ارسال می‌شود و دانشجویان می‌توانند نتایج خود را فردا، ۲۱ مهرماه، از طریق دانشگاه محل تحصیل دریافت کنند.

همچنین دانش‌آموختگان خارج از کشور که در آزمون پایان دوره جامع داروسازی شرکت کرده‌اند، برای دریافت نتایج خود باید به مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت مراجعه کنند.