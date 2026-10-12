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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

توقیف شناورهای حامل سوخت قاچاق در قشم 

توقیف شناورهای حامل سوخت قاچاق در قشم 

قشم - سرپرست پایگاه دریابانی قشم از توقیف ۴ فروند شناور حامل سوخت قاچاق در شهرستان قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد میرزایی با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان دریابانی قشم با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله برای بررسی موضوع اکیپ های گشت دریایی این یگان به محل اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان پس از گشت زنی در موقعیت اعلامی موفق به کشف ۱۰هزار و ۳۲۰ لیتر بنزین و گازوئیل شدند.

سرپرست پایگاه دریابانی قشم در خاتمه با اشاره به دستگیری ۱۰ نفرقاچاقچی، در این عملیات گفت: ۴ فروند شناور توقیف شده است.

وی خاطرنشان کرد: ارزش سوخت های مکشوفه با احتساب شناورهای توقیفی ۵۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6975255

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