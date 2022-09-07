بازگشایی مرزخسروی باید همیشگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین استان کرمانشاه که در مرز خسروی با حضور مدیران استانی و استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: مرز خسروی یک مرز قدیمی بوده که می‌تواند رونق بخش باشد و بازگشایی این مرز نباید به این زمان اختصاص پیدا کرده و می‌بایست برای همیشه کار خود را شروع کند.

وی افزود: مدیران در حال حاضر متولیان امور اربعین و مرز هستند و اگر امروزه ۱۹ هزار زائر از این مرز عبور می‌کنند به این مدیران چشم امید داشته و از آن‌ها انتظار داریم که این کار سنگین مدیران را نشان می‌دهد.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه استان کرمانشاه به سخنان مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) اشاره و تصریح کرد: نباید مردم را مأیوس و ناامید کرد و باید به آن‌ها امید داد، کارهای بزرگ بدون نقص نبوده و مشکلاتی به همراه دارد که مدیران و مسئولین موکب‌ها باید برای رفع آن‌ها تلاش کنند.

وی گفت: حسین امیری و نعم الامیر اینگونه سخن می‌گوید که می‌بایست خدمتگزار امام حسین (ع) باشیم تا اندک خدمتگزاری ما را بپذیرند و دلخوش باشیم زیر پرچم ایشان هستیم.