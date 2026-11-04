به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تحریم های جدید را علیه ایران اعمال کرده است.

در بیانیه صاده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص ادعا شده است: امروز و به عنوان بخشی از عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شبکه گسترده جنایی سونیل کومار شارما، مستقر در هند و همسرش، جاسپریت پریتی شاهد، را که از طریق کلاهبرداری دریایی اینترنتی از ناوگان سایه ایران حمایت کرده‌اند، هدف قرار داد. طرح‌های آنها اقدامات دروغین و گواهینامه‌هایی را برای کشتی‌های تحریم‌شده شامل حمل و نقل نفت ایران، از جمله کشتی‌هایی که به نمایندگی از ارتش ایران و نیروهای نیابتی آن فعالیت می‌کنند، فراهم کرد!

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در این خصوص مدعی شد: همانطور که بارها گفته‌ایم، تحت عملیات طرد اقتصادی، شما یا با ما هستید یا علیه ما. ما می‌دانیم کجا هستید و کسانی را که به حمایت از ایران، چه از طریق زمین، دریا یا هوا، ادامه می‌دهند، تحریم خواهیم کرد.

این در حالیست که الحدث خبر داد، آمریکا ۴ فرد مستقر در هند و ۹ شرکت را به بهانه حمایت از «ناوگان سایه» ایران تحریم کرد!

وزارت امورخارجه آمریکا مدعی تحریم دو فرد و یک نهاد به ادعای کمک به ایران شد



وزارت امور خارجه آمریکا با توجیه اقدامات ضد ایرانی اش، از اعمال تحریم علیه دو فرد و یک نهاد به ادعای کمک به ایران برای دستیابی به سامانه‌های دفاع هوایی خبر داد.

این وزارتخانه مدعی شد که هدف از این اقدام مسدود کردن مسیرهای مورد استفاده تهران برای بازسازی زرادخانه نظامی‌اش است.