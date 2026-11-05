به گزارش خبرگزاری مهر، لاله اشرفی، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط دستگاه‌های ترددشمار جاده‌ای، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد بین‌استانی در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری به ثبت رسیده است.

وی افزود: بررسی آمار ترددها نشان می‌دهد چهارشنبه هشتم مهرماه، بیشترین مجموع تردد روزانه را در میان روزهای این بازه زمانی به خود اختصاص داده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های چهارمحال و بختیاری با اشاره به پرترددترین محورهای استان تصریح کرد: محورهای شهرکرد–فرخشهر و بالعکس، سورشجان–شهرکرد و بالعکس، شهرکرد–اصفهان در محدوده تونل رخ و بالعکس و فارسان–چلگرد به ترتیب بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

اشرفی خاطرنشان کرد: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های ترددشمار، نقش مهمی در رصد جریان ترافیک، شناسایی محورهای پرتردد و برنامه‌ریزی برای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی تردد در راه‌های استان دارد.