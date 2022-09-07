۶۰۰ پرده نمایش در سطح کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی ظهر چهارشنبه در نشست با هنرمندان استان زنجان، با بیان اینکه در کل کشور ۶۰۰ پرده نمایش وجود دارد، این در حالی است که در استاندارد جهانی باید به ازای ۲۰ هزار نفر، یک سالن نمایش وجود داشته باشد، گفت: در ایران ۲۲۰ شهر فاقد سالن سینما بوده و در آمارهای زیرساختی نیز در همه استان‌ها وضعیت نامطلوب است و به همین دلیل نباید انتظار داشته باشیم سینمای ایران در حوزه اقتصاد موفق باشد.

وی افزود: حضور در سالن سینما یک حرکت جمعی بوده و یک نشاط جمعی ایجاد می‌کند، هر چند کارکرد تفریحی نیز دارد، به همین دلیل توسعه سالن‌های سینما یک ضرورت بوده و نباید از آن غافل شویم.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: انیمیشن صنعت پویایی در ایران بوده و دست فیلم‌سازان در این حوزه باز است و انقلابی در آن ایجاد شده که افراد خودجوش کار می‌کنند و آینده خوبی نیز دارند.

خزاعی با بیان اینکه امکان ثبت‌نام برای بیمه هنرمندان فیلم کوتاه در صندوق اعتباری هنر فراهم شده و شرایط پذیرفته شدن نیز ابلاغ خواهد شد و هنرمندان فعلاً ثبت‌نام کنند تا شرایط بیمه اعلام شود، افزود: دفاتر سینمای جوان تا پایان امسال تجهیز خواهد شد و منتطر تخصیص بودجه هستیم تا بعد از ۱۲ سال دوباره این دفاتر تجهیز شود. علاوه بر این آماده حمایت از استان‌هایی که فکر می‌کنند ظرفیت اجرای جشنواره ملی را دارند، هستیم.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه برای داشتن برنامه‌ریزی درست در عرصه سینما باید به صورت حضور با هنرمندان نشست و برخاست کرده و صحبت‌های آنان را بشنویم، افزود: امروز با توجه به اینکه زنجان دارای هنرمندان سرشناسی چون رضا میرکریمی، جمال شورجه و … دارد، مقرر شد از نزدیک با هنرمندان این استان صحبت کنیم.

خزاعی با بیان اینکه یکی از اهداف دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ و هنر، ایجاد تحولات اساسی در این زمینه است، تصریح کرد: متاسفانه با نیم نگاهی به گذشته درمی‌یابیم که اهتمام خوبی به ظرفیت‌هایی که در این حوزه در شهرستان‌ها وجود دارد، نشده و همین مسئله باعث شده است تا هنرمندان شهرستانی به تهران مهاجرت کنند، این در حالی است که معتقدیم تهران همه سینمای ایران نیست.

وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین مشکلی که در استان‌ها بعد از انجام سفرهای متعدد مشاهده کردیم، مربوط به زیرساخت‌ها و منابع مالی است و نه نیروی انسانی، ادامه داد: ایران در زیرساخت‌های سینما فاصله زیادی با دنیا داشته، این در حالی است که جزو ۱۲ کشور برتر دنیا به لحاظ کسب جوایز سینمایی است.

خزاعی با بیان اینکه دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ، همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا تحولاتی در این عرصه ایجاد کند، ادامه داد: معتقدیم تهران همه سینمای ایران نیست و در این سال‌ها ظرفیت نیروی انسانی شهرستان‌ها نادیده گرفته شده و هر فرد برای پیشرفت باید به تهران مهاجرت می‌کرد که این موضوع مغایر با عدالت فرهنگی است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بودجه امسال سینمای جوان برای تولید افزایش پیدا کرده است و بودجه تولید فیلم کوتاه استان زنجان با توافقی که صورت خواهد گرفت، ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود، گفت: در هر استانی که حضور داریم، درخواست نمایندگی سینمای جوان وجود دارد ولی بودجه سازمان سینمایی جواب‌گوی این نیست و بهتر است بودجه به جای این، به دست فیلم‌سازان برسد که در این راستا می‌توان از طرفیت آموزش مجازی استفاده کرد و در حال حاضر ۶۰ دفتر فعال و ۴۰ نمایندگی در سطح کشور داریم.

خزاعی با بیان اینکه باید در کنار زیرساخت‌ها به تولید محتوا، کشف استعداد، بازار بین‌المللی، آموزش و تجهیز دفاتر نیز بپردازیم و حتی فیلم‌سازان حرفه‌ای برای به‌روز شدن نیاز به کارگاه‌های آموزشی دارند، افزود: همچنین ۷۰ درصد بودجه انجمن سینمای جوان و ۴۰ درصد بودحه مرکز گسترش را به شهرستان‌ها اختصاص داده‌ایم و به دنبال استعدادهای جدید در شهرستان‌ها هستیم و کمک خواهیم‌کرد تا فیلم‌سازان جدید ظهور و بروز کنند.

وی با بیان اینکه در هر استان به لحاط نیروی انسانی ظرفیت خوبی وجود دارد و مشکلات مربوط به مشکل زیرساختی و مالی است، افزود: دغدعه‌های هنرمندان استان زنجان با سایر هنرمندان مشترک است.