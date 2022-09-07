زائران به مرز خسروی مراجعه نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید میراحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند گفت: بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این افراد عازم شده‌اند و روند بازگشت آنها نیز آغاز شده است و البته این روند کند است ما همواره توصیه کرده‌ایم به دلیل تراکم جمعیت و گرمای هوا مدت ماندن در عراق حداکثر ۶ روز در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به خروج زائران از پایانه‌های مرزی ایران گفت: خوشبختانه مسیر عبور و مرور زائران از وضعیت خوبی برخوردار است و با تمهیداتی که از مدت‌ها قبل پیش بینی شده بود امروز شرایط خوبی برای زائران فراهم شده است اما آنچه منجر به نگرانی ما شده است عدم آمادگی طرف عراقی برای پذیرش زائران و ایجاد تراکم در برخی از پایانه‌های مرزی است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: در شرایط گرمای هوای بسیار ازدحام جمعیت می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند بنابراین به زائران توصیه می‌کنم با توجه به آماده نبودن طرف عراقی در مرز خسروی کمتر به این مرز مراجعه کنند تا این شرایط هر چه سریع‌تر از طرف عراقی فراهم شود و افرادی که در مسیر مرز خسروی قرار دارند بنابر راهنمایی‌های پلیس در محل‌های مشخص شده مستقر شوند تا سلامتی و امنیت آنها تأمین شود.

میر احمدی با اشاره به سایر مرزهای کشور اظهار کرد: مرز تمرچین و باشماق هیچ مشکلی ندارند و در مرز مهران نیز با تراکم و ازدحام جمعیت قابل توجهی هستیم گرمای بالای ۵۰ درجه به ما اجازه نمی‌دهد بتوانیم جمعیت را به طور ساکن نگه داریم ورود به سرزمین عراق از طرف طرف عراقی با کندی صورت می‌گیرد و پیشنهاد من این است زائران مدتی را برای مراجعه به مرزها تعلل کنند؛ مقامات جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره با طرف عراقی هستند تا میزان آمادگی‌ها را ارتقا دهند و مسائل را حل و فصل کنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین درباره روند خروج اتباع از مرزهای کشور گفت: تاکنون درباره اتباع غیر ایرانی و با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته هنوز توافق صورت نگرفته است و اتباع پاکستانی و افغانستانی به هیچ وجه به مرزها مراجعه نکنند تا توافق لازم با دولت عراق فراهم شود و به محض فراهم شدن شرایط حتماً اطلاع رسانی می‌کنیم.

میراحمدی درباره حل مشکل موکب داران گفت: خوشبختانه با وجود تأخیر ۷۲ ساعته دولت عراق در پذیرش موکت داران و کامیون‌ها بخش اعظمی از این کامیون‌ها مشکلشان برطرف شده است و امیدواریم تا پایان امشب تمامی موکب داران بتوانند به خاک عراق وارد شوند.