از ماجرای قیمت واکسن آنفلوانزا تا کاهش فوتی های کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش آمار کرونا، قیمت واکسن آنفلوانزا، خبر خوش پرستاری، راه اندازی مراکز دندانپزشکی دولتی و…، از جمله مهم‌ترین اخبار حوزه سلامت در روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بوده است.

۱۳ استان بدون فوتی کرونا

آمار روزانه وزارت بهداشت از کرونا در کشور، نشان می‌دهد در شبانه روز گذشته ۱۳ استان بدون فوتی بوده اند.

همچنین، ۱۲ استان هم فقط یک مرگ داشته اند.

کل فوتی‌های شبانه روز گذشته در کشور، ۳۷ مورد بوده است.

خبر خوش برای پرستاران

سرانجام انتظار ۱۶ ساله جامعه پرستاری به پایان رسید و بازتوزیع پرداخت کارانه پرستاری ابلاغ شد.

بر همین اساس، قرار است از شهریور ۱۴۰۱، پرداختی خدمات پرستاری بر اساس تعرفه‌هایی باشد که مصوب شده است.

با اجرای این قانون، خدمات پرستاری مثل پزشکان، تعرفه دار شد.

به گفته محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، محاسبه تعرفه خدمات پرستاری از اول دی ماه ۱۴۰۰ خواهد بود که معوقات این چند ماه در چند نوبت پرداخت می‌شود.

همچنین، کارانه پرستاری ربطی به اضافه کار و حقوق پرستاران ندارد.

ماجرای قیمت واکسن آنفلوانزا

آن طور که سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، گفته است؛ قیمت واکسن فرانسوی آنفلوانزا ۲۱۱ هزار تومان تعیین شده و قیمت واکسن آنفلوانزا که تولید داخل است، ۲۱۳ هزار تومان است.

به گفته وی، قیمت گذاری واکسن در حیطه اختیارات سازمان غذا و دارو است و داروخانه‌ها نمی‌توانند تعیین قیمت داشته باشند.

راه اندازی ۵۳ مرکز خدمات دندانپزشکی دولتی

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، با اشاره به راه اندازی ۵۳ مرکز خدمات دندانپزشکی دولتی، گفت: این ۵۳ مرکز در زمینه‌های مختلف خدمات دندانپزشکی ارائه می‌دهند. همچنین ۱۴ خدمت برای این مراکز تعریف شده که قبلاً در این مراکز انجام نمی‌شد.

وی با اشاره به اینکه گسترش این مراکز از سیاست‌های وزارت بهداشت است، افزود: کیفیت خدمات دندانپزشکی با افزایش ظرفیت پذیرش و تربیت بهتر دندانپزشک ارتقا می‌یابد. با مساعدت شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش ظرفیت در این رشته انجام شده است که امیدواریم در سال‌های آینده خدمات دندانپزشکی ارتقا یابد.

وزیر بهداشت گفت: از نظر تعرفه خدمات این مراکز مطابق مصوبات شورای عالی بیمه خواهد بود.

توصیه‌های بهداشتی به زائران اربعین

عباس شیراوژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به مراسم پیاده روی زائران اربعین و گرمای هوا، گفت: زائران تا آن جایی که می‌شود در ساعات وسط روز پیاده روی نکنید. شب‌ها، صبحگاهان و عصرها ساعات مناسب‌تری برای پیاده روی هستند.

وی افزود: پس از مقداری پیاده‌روی حتماً کمی استراحت کنید. نوشیدن آب خنک بهداشتی را فراموش نکنید. سالمندان و افرادی که بیماری زمینه‌ای یا بیماری‌های مزمن دارند، بیماران قلبی و کلیوی و بیماران دیابتی و فشارخون بالا بهتر است پیاده‌روی نکنند.

شیراوژن یادآور شد: استفاده از کلاه در زمان پیاده‌روی احتمال گرمازدگی را کمتر می‌کند.

سخنگوی ستاد ملی کرونا با بیان اینکه نوزادان و کودکان شیرخوار ممکن است در هوای گرم بیشتر آسیب ببینند، گفت: اگر ناچار بودید بچه‌ها را همراه ببرید، با حساسیت مراقب تشنگی و تابش آفتاب و گرمازدگی آنها باشید.

شیراوژن در ادامه بر تزریق نوبت یادآور واکسن پس از ۶ ماه از واکسن قبلی تاکید کرد.