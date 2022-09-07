به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بدرزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های شهرستان بیله‌سوار با بیان اینکه موضوع اهدای کتاب به کتابخانه‌ها یک فرهنگ است، اظهار کرد: فرهنگ سازی و ترویج کتابخوانی در سطح شهرستان بیله‌سوار لازم و ضروری بوده و نیاز است در اولویت برنامه‌های مردم و مسئولان باشد.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی یک مسئولیت اجتماعی است، گفت: صرفاً اکتفا به مأموریت بخش دولتی در این زمینه راه به جایی نخواهد برد و هر شخص، تشکل و نهادی باید در این زمینه وظیفه خود را انجام دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بیله‌سوار با تاکید بر دعوت از فرهنگ دوستان کتاب در جلسه‌ها گفت: همانطور که سلامتی در جامعه بسیار مهم است، موضوع فرهنگ کتابخوانی هم امری مهم تلقی می‌شود و باید در همین راستا نیز اقداماتی در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی انجام شود.

بدرزاده با اشاره به هماهنگی نهاد کتابخانه با بخشداری‌ها جهت توسعه فرهنگ، کتاب و کتابخوانی در روستاها تصریح کرد: فضای کتابخانه‌ای در روستاها نیازمند توسعه است که نیاز است از ظرفیت کتابخانه‌های سیار برای توسعه فرهنگ کتابخوانی در روستاها استفاده شود.

وی عنوان کرد: تنها محل درآمد کتابخانه‌های عمومی از محل سهم نیم درصد درآمد شهرداری‌ها است به همین دلیل شهرداران در پرداخت این سهم همت کنند.