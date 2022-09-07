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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۴۰

معاون فرماندار بیله‌سوار:

توسعه کتابخوانی در شهرستان بیله‌سوار اولویت مسئولان و مردم باشد

توسعه کتابخوانی در شهرستان بیله‌سوار اولویت مسئولان و مردم باشد

بیله‌سوار-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بیله‌سوار گفت: فرهنگ‌سازی و ترویج کتابخوانی در شهرستان بیله‌سوار اولویت مسئولان و مردم باشد چرا که این مهم یک مسئولیت اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بدرزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های شهرستان بیله‌سوار با بیان اینکه موضوع اهدای کتاب به کتابخانه‌ها یک فرهنگ است، اظهار کرد: فرهنگ سازی و ترویج کتابخوانی در سطح شهرستان بیله‌سوار لازم و ضروری بوده و نیاز است در اولویت برنامه‌های مردم و مسئولان باشد.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی یک مسئولیت اجتماعی است، گفت: صرفاً اکتفا به مأموریت بخش دولتی در این زمینه راه به جایی نخواهد برد و هر شخص، تشکل و نهادی باید در این زمینه وظیفه خود را انجام دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بیله‌سوار با تاکید بر دعوت از فرهنگ دوستان کتاب در جلسه‌ها گفت: همانطور که سلامتی در جامعه بسیار مهم است، موضوع فرهنگ کتابخوانی هم امری مهم تلقی می‌شود و باید در همین راستا نیز اقداماتی در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی انجام شود.

بدرزاده با اشاره به هماهنگی نهاد کتابخانه با بخشداری‌ها جهت توسعه فرهنگ، کتاب و کتابخوانی در روستاها تصریح کرد: فضای کتابخانه‌ای در روستاها نیازمند توسعه است که نیاز است از ظرفیت کتابخانه‌های سیار برای توسعه فرهنگ کتابخوانی در روستاها استفاده شود.

وی عنوان کرد: تنها محل درآمد کتابخانه‌های عمومی از محل سهم نیم درصد درآمد شهرداری‌ها است به همین دلیل شهرداران در پرداخت این سهم همت کنند.

کد مطلب 5584285

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