پیشنهاد تاسیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای به رؤسای دیوان محاسبات ۵۸ کشور اسلامی در سراسر جهان، پیشنهاد تأسیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی را به صورت رسمی ارائه کرد و خواستار اظهارنظر کشورها در خصوص تأسیس این سازمان بین المللی شد.

بذرپاش در این نامه تصریح کرد: سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی با الهام از اصل برابری کلیه نهادهای عضو و در راستای چارچوب‌های قانونی حاکم بر هر نهاد عضو عمل خواهد کرد و در تلاش خواهد بود تا ذیل سازمان بین المللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) فعالیت نماید.

این پیشنهاد در راستای پیشبرد و تعمیق همکاری‌های متقابل و چندجانبه با دیوان محاسبات کشورهای جهان اسلام و همچنین توسعه تعاملات با کشورهای همسایه در منطقه در چهارچوب شعار دیوان فناورانه مردم پایه است.

شایان ذکر است دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در نهمین نشست مجمع عمومی سازمان اکوسای در نور سلطان - قزاقستان در شهریور ماه سال جاری، پیشنهاد تأسیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی با هدف ارتقای همکاری بین دیوان محاسبات کشورهای عضو از طریق تبادل دانش و تجربیات در زمینه حسابرسی دولتی، فراهم آوردن تسهیلات و امکانات آموزش مستمر برای حسابرسان بخش دولتی و تبدیل شدن به عنوان مرکز دانش و پیوند منطقه‌ای با دیوان محاسبات کشورهای اسلامی سایر نقاط جهان در زمینه حسابرسی دولتی را ارائه کرد که با استقبال بی نظیر رؤسای دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو روبرو شد.