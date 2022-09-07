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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۱۰

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد؛

کشف ۲۴ دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در بهبهان

کشف ۲۴ دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در بهبهان

اهواز- فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۲۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان بهبهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمز ارز قاچاق، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهبهان با کار اطلاعاتی یک باب منزل مسکونی را که برای نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی از مکان مذکور بازرسی و ۲۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار صالحی گفت: به شهروندان توصیه می‌شود برای کمک به اقتصاد، آرامش و همچنین صرفه‌جویی در مصرف برق در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5584324

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