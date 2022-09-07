به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمز ارز قاچاق، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهبهان با کار اطلاعاتی یک باب منزل مسکونی را که برای نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی از مکان مذکور بازرسی و ۲۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار صالحی گفت: به شهروندان توصیه می‌شود برای کمک به اقتصاد، آرامش و همچنین صرفه‌جویی در مصرف برق در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.