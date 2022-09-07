به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تغییر و تحول در کم و کیف بازیگران محیط بین‌المللی و افزایش کنشگران دولتی و غیردولتی در این محیط گفت: همه تلاش‌های آمریکا به منظور ایجاد ترتیبات جدید سیاسی و امنیتی در منطقه بدون حضور جمهوری اسلامی ایران به شکست انجامیده است.

وی افزود: هیچ طرفی قادر نیست که در هر گونه ترتیبات سیاسی امنیتی منطقه‌ای، جایگاه مهم و نقش جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرد.



وزیر امور خارجه با ناپایدار خواندن شرایط کنونی محیط بین المللی و ماهیت بی ثبات و متغیر نظام بین المللی و وجود کانون‌های متعدد بحران در مناطق مختلف جغرافیایی جهان، تاکید کرد در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران یک کشتی آرام در اقیانوس متلاطم جهانی است



امیرعبداللهیان با اشاره به اعتراف دوست و دشمن مبنی بر نقش بی بدیل مقام معظم رهبری در هدایت مدبرانه کشور در مسیر درست و مدیریت تحولات پیچیده سیاسی بین المللی، افزود به یُمن رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، امروز در حوزه امنیت و ثبات، پیشرفت و اقتدار ملی بهترین وضعیت را داریم. در عرصه اقتصادی نیز با برنامه توسعه پایدار اقتصادی دولت، مسیر پیشرفت را بخوبی و با افتخار و در راستای تأمین هرچه بیشتر رفاه ملت به پیش خواهیم برد.

وی افزود: در حوزه اقتصادی نیز با توجه به رویکرد درست دولت آقای دکتر رئیسی مبنی بر سیاست خارجی متوازن با اولویت همسایه محور و آسیا محور و نیز عدم گره زدن اقتصاد و معیشت مردم به برجام و مذاکرات رفع تحریم‌ها، روندی بسیار امیدبخش و رو به جلو را در روابط خارجی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری فرهنگی و امنیتی تجربه می‌کنیم.



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تبیین دکترین سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند دستگاه دیپلماسی، افزود: متوازن بودن سیاست خارجی بدان معناست که ما روابط خارجی کشور را به یک محور و منطقه خاص گره نزده‌ایم و به همه ظرفیت‌های موجود در پنج قاره جهان توجه کرده و تحقق منافع ملی دولت ایران را هوشمندانه دنبال می‌کنیم.



امیرعبداللهیان ضمن تشریح سیاست خارجی کشورمان در ارتباط با کشورهای حوزه آفریقا، توجه به ظرفیت‌های گسترده موجود در روابط با این قاره را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: موفقیت چشمگیر دولت در مدیریت بحران‌های پیچیده منطقه‌ای و نیز تقویت و ارتقای مناسبات با همسایگان حوزه خلیج فارس بخش دیگری از بیانات وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست بود.



وی همچنین توجه جدی‌تر دولت و دستگاه دیپلماسی در خدمت رسانی به ایرانیان خارج از کشور را تبیین کرد.



تشریح روند مذاکرات رفع تحریم‌ها بخش پایانی اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان بود.

امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه ذره‌ای از خطوط قرمز نظام در موضوع هسته‌ای تخطی نمی‌کنیم، گفت خطوط ترسیم شده رهبر معظم انقلاب در بی اثر کردن تحریم‌ها به موازات ادامه روند مذاکرات، مورد تاکید رئیس جمهور است و وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده کشورمان با جدیت و اقتدار کامل در این مسیر حرکت می‌کنند.