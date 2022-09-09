سرقت مسلحانه در آزادشهر/ عاملان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرزاد تاجره شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: شامگاه چهارشنبه و در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی به ماموران انتطامی شهرستان آزادشهر مبنی بر وقوع سرقت مسلحانه توسط سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت در یکی از محورهای این شهر مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی گلستان افزود: در همین راستا و با تشکیل تیم ویژه و سرکشی از محل وقوع سرقت، ماموران به سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک و خواستار متوقف شدن آن شدند.

وی گفت: سرنشینان موتورسیکلت بدون متوجه به دستور پلیس، قصد متواری شدن از محل را داشتند که در همین حین یکی از سرنشینان به سمت ماموران پلیس تیراندازی کرد که متاسفانه یکی از ماموران از ناحیه پا مجروح و بلافاصله به مراکز درمانی اعزام و حال وی هم مساعد اعلام شده است.

تاجره تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی ماموران انتطامی و بررسی‌های میدانی دو نفر از سارقان مسلح روز گذشته (پنج شنبه) و عامل تیراندازی هم سحرگاه جمعه در مخفیگاه خود دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.