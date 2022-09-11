به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات طهوری کتاب «داستان بزرجمهر حکیم» آرتور امانوئل کریستن سن را با ترجمه و توضیحات منیژه احدزادگان آهنی در ۱۲۰ صفحه و بهای ۸۵ هزار تومان منتشر کرده است. نخستین ترجمه از این کتاب را عبدالحسین خان میکده به سال ۱۳۱۳ شمسی به عنوان ضمیمه مجله مهر منتشر کرده بود.

کریستن‌سن که به سال ۱۹۴۵ درگذشت، از ایران‌شناسان و شرق‌شناسان برجسته غرب بود. وی آثار مهمی درباره ایران و تاریخ ایران بویژه تاریخ دوره ساسانیان دارد که تا پیش از او منابعی درباره این دوره از تاریخ ایران وجود نداشت. از جمله پژوهش‌های مشهور او می‌توان به «نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار» است که با ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی به فارسی منتشر شد.

از دیگر کتاب‌های او می‌توان به این موارد اشاره کرد که جملگی به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده‌اند: «تاریخ سلطنت قباد و ظهور مزدک»، «وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان»، «ایران در زمان ساسانیان»، «مزداپرستی در ایران قدیم»، «کیانیان»، «کارنامه شاهان در روایات ایران باستان»، «رساله شعر درباری و دربارهای شعر»، «آفرینش زیانکار در اساطیر ایرانی»، «گویش گیلکی در رشت»، «بررسی انتقادی رباعیات خیام»، «فراسوی دریای خزر، سفرنامه کریستن سن به ایران و آسیای مرکزی»، «افسانه‌های ایرانیان»، «کاوه آهنگر و درفش کاویانی»، «گویش سمنان»، «شاعران و متفکران اسلامی» و...